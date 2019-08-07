2019-08-07T17:23:57+03:00
Общество

В Москве пройдут мусульманские богослужения в честь праздника Курбан-Байрам

В этом году праздник начнется 11 августа и продлится три дня
Александр ДЖУМАЕВ
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В Москве пройдут мусульманские богослужения в честь праздника Курбан-БайрамВ Москве пройдут мусульманские богослужения в честь праздника Курбан-БайрамФото: Иван МАКЕЕВ
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Праздничные богослужения в честь праздника Курбан-Байрам в этом году пройдут в Москве в специально отведенных для этого местах. В этом году праздник начнется 11 августа и будет продолжаться в течение трех дней.

Как сообщает пресс-служба правительства Москвы, принесение в жертву животных, которое является частью праздника, в городской черте Москвы проводиться не будут. Тем не менее, столичные власти оказывают содействие мусульманским религиозным организациям в проведении праздничных богослужений, обеспечивая безопасность мероприятий, организуя их медицинское сопровождение и звуковую трансляцию.

Содействие мусульманским организациям оказывает и правительство Московской области. В этом году на территории Подмосковья откроются 47 площадок для совершения праздничной молитвы; таким образом, верующих избавили от необходимости ехать на праздник в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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