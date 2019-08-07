В Москве пройдут мусульманские богослужения в честь праздника Курбан-Байрам
Праздничные богослужения в честь праздника Курбан-Байрам в этом году пройдут в Москве в специально отведенных для этого местах. В этом году праздник начнется 11 августа и будет продолжаться в течение трех дней.
Как сообщает пресс-служба правительства Москвы, принесение в жертву животных, которое является частью праздника, в городской черте Москвы проводиться не будут. Тем не менее, столичные власти оказывают содействие мусульманским религиозным организациям в проведении праздничных богослужений, обеспечивая безопасность мероприятий, организуя их медицинское сопровождение и звуковую трансляцию.
Содействие мусульманским организациям оказывает и правительство Московской области. В этом году на территории Подмосковья откроются 47 площадок для совершения праздничной молитвы; таким образом, верующих избавили от необходимости ехать на праздник в Москву.
ИСТОЧНИК KP.RU