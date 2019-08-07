В Москве на МКАДе сгорела машина
В Москве в вечерний час-пик на МКАД загорелся автомобиль. ЧП произошло 7 августа на 71-м километре внешнего кольца автодороги.
Очевидцы успели снять произошедшее на видео и поделились с kp.ru.
Что за автомобиль объят огнем, определить довольно проблематично. Машина почти полностью уничтожена. Она стоит на средней полосе и вокруг образовалось свободное пространство.
Водители, движущиеся в попутном направлении, потихоньку объезжают препятствие. Те, кто оказался поблизости, уверяют, что были слышны взрывы.
Пока не известно есть ли пострадавшие и что стало причиной пожара. На месте работают полицейские.
Машина загорелась на МКАДе.
ИСТОЧНИК KP.RU