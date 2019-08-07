В Москве на МКАДе сгорела машина

СЕГОДНЯ 19:56 2019-08-07T19:56:17+03:00

В Москве на МКАД сгорел автомобиль

Все произошло на 71-м километре внешнего кольца [видео]

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В Москве в вечерний час-пик на МКАД загорелся автомобиль. ЧП произошло 7 августа на 71-м километре внешнего кольца автодороги.

Очевидцы успели снять произошедшее на видео и поделились с kp.ru.

Что за автомобиль объят огнем, определить довольно проблематично. Машина почти полностью уничтожена. Она стоит на средней полосе и вокруг образовалось свободное пространство.

Водители, движущиеся в попутном направлении, потихоньку объезжают препятствие. Те, кто оказался поблизости, уверяют, что были слышны взрывы.

Пока не известно есть ли пострадавшие и что стало причиной пожара. На месте работают полицейские.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/724706" frameborder="0"></iframe> Машина загорелась на МКАДе.

ИСТОЧНИК KP.RU