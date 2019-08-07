2019-08-07T19:56:17+03:00
Происшествия

В Москве на МКАДе сгорела машина

Все произошло на 71-м километре внешнего кольца [видео]
Ася РОМАНЧУК
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В Москве на МКАД сгорел автомобильВ Москве на МКАД сгорел автомобиль
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В Москве в вечерний час-пик на МКАД загорелся автомобиль. ЧП произошло 7 августа на 71-м километре внешнего кольца автодороги.

Очевидцы успели снять произошедшее на видео и поделились с kp.ru.

Что за автомобиль объят огнем, определить довольно проблематично. Машина почти полностью уничтожена. Она стоит на средней полосе и вокруг образовалось свободное пространство.

Водители, движущиеся в попутном направлении, потихоньку объезжают препятствие. Те, кто оказался поблизости, уверяют, что были слышны взрывы.

Пока не известно есть ли пострадавшие и что стало причиной пожара. На месте работают полицейские.

Машина загорелась на МКАДе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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