2019-08-08T10:28:40+03:00
Общество

На здании ЦУМа может появиться мемориальная доска в память об Алле Вербер

Московские власти готовы поддержать эту инициативу
Александр ДЖУМАЕВ
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Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент компании Mercury Алла Вербер скончалась в Италии на 62-м году жизниФэшн-директор ЦУМа, вице-президент компании Mercury Алла Вербер скончалась в Италии на 62-м году жизниФото: Евгения ГУСЕВА
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Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме готова поддержать установку на здании ЦУМа мемориальной таблички в память об Алле Вербер. Об этом заявил председатель комиссии Игорь Воскресенский.

"Я всегда приветствую то внимание, которое уделяется нашим деятелям культуры и искусства – то, чего нам не хватает. И дизайнерам нашим известным тоже. ЦУМ – это памятник, и, конечно, при согласовании с соответствующими органами, мемориальную доску можно было бы установить", - приводит агентство городских новостей "Москва" слова Воскресенского.

Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент компании Mercury Алла Вербер скончалась в Италии на 62-м году жизни во вторник, 6 августа. Сообщалось, что причиной ее смерти стал инфаркт; похороны Вербер состоятся в Торонто.

Сотрудничать с компанией Mercury, которая владеет ЦУМом, Вербер начала в 1995 году. Должность фэшн-директора магазина она заняла в 2004 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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