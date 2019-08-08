На здании ЦУМа может появиться мемориальная доска в память об Алле Вербер
Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме готова поддержать установку на здании ЦУМа мемориальной таблички в память об Алле Вербер. Об этом заявил председатель комиссии Игорь Воскресенский.
"Я всегда приветствую то внимание, которое уделяется нашим деятелям культуры и искусства – то, чего нам не хватает. И дизайнерам нашим известным тоже. ЦУМ – это памятник, и, конечно, при согласовании с соответствующими органами, мемориальную доску можно было бы установить", - приводит агентство городских новостей "Москва" слова Воскресенского.
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент компании Mercury Алла Вербер скончалась в Италии на 62-м году жизни во вторник, 6 августа. Сообщалось, что причиной ее смерти стал инфаркт; похороны Вербер состоятся в Торонто.
Сотрудничать с компанией Mercury, которая владеет ЦУМом, Вербер начала в 1995 году. Должность фэшн-директора магазина она заняла в 2004 году.
ИСТОЧНИК KP.RU