2019-08-08T10:44:54+03:00
Общество

Московские рабочие начали применять новый метод ремонта фасадов жилых домов

С его помощью ремонтируются уже более сотни зданий
Александр ДЖУМАЕВ
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Рабочие в Москве начали использовать новую технологию для ремонта фасадов домовРабочие в Москве начали использовать новую технологию для ремонта фасадов домовФото: Михаил ФРОЛОВ
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Рабочие в Москве начали использовать новую технологию для ремонта фасадов домов. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что данная технология используется для ремонта фасадов построенных в 1960-е годы зданий, которые при строительстве были облицованы мелкой плиткой. Со временем облицовка отслаивалась, из-за чего портились внешний защитный слой панелей, их арматурный каркас, намокал теплоизоляционный слой стен; восстановление слоя при этом технически не представлялось возможным.

Теперь для ремонта этих фасадов применяется метод оштукатуривания полимерцементными составами с использованием армирующей сетки и клеевых компонентов с высокой адгезией (способностью к соединению). РИАМО отмечает, что данную технологию уже применяют при ремонте более сотни домов.

"Все это позволяет восстановить целостное надежное фасадное покрытие, защищающее от влаги и холода, а также продлить срок эксплуатации дома", - заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. В заключение отмечается, что применение упомянутых материалов позволяет улучшить облик домов, а также разработать новые цветовые решения для их оформления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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