2019-08-08T11:00:11+03:00
Общество

На портале mos.ru открылся раздел о музеях

В разделе будут публиковать анонсы различных событий и обзоры мероприятий
Александр ДЖУМАЕВ
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На сайте mos.ru открылся раздел, посвященный музеям, галереям и усадьбам МосквыНа сайте mos.ru открылся раздел, посвященный музеям, галереям и усадьбам МосквыФото: Михаил ФРОЛОВ
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На сайте mos.ru открылся раздел, посвященный музеям, галереям и усадьбам Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам и. о. генерального директора агентства "Мосгортур" Инны Голубевой, главная цель данного раздела - обратить внимание на малоизвестные, но уникальные и интересные культурные объекты и музеи. "В Москве работает 90 городских культурных площадок. В этот список входят и так называемые малые музеи, например Мемориальный музей А.Н. Скрябина, Дом-музей Марины Цветаевой или музей истории танка Т-34 - площадки, которые хранят уникальные экспонаты и истории, но не очень известны широкой публике", - отметила она.

Сообщается, что в разделе будут публиковать анонсы событий музеев и культурных площадок, а также истории об экспонатах столичных музеев. Помимо этого, в разделе можно будет записаться на обучение волонтерской работе в музеях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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