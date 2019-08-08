На портале mos.ru открылся раздел о музеях

СЕГОДНЯ 11:00 2019-08-08T11:00:11+03:00

Изменить размер текста: A A

На сайте mos.ru открылся раздел, посвященный музеям, галереям и усадьбам Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам и. о. генерального директора агентства "Мосгортур" Инны Голубевой, главная цель данного раздела - обратить внимание на малоизвестные, но уникальные и интересные культурные объекты и музеи. "В Москве работает 90 городских культурных площадок. В этот список входят и так называемые малые музеи, например Мемориальный музей А.Н. Скрябина, Дом-музей Марины Цветаевой или музей истории танка Т-34 - площадки, которые хранят уникальные экспонаты и истории, но не очень известны широкой публике", - отметила она.

Сообщается, что в разделе будут публиковать анонсы событий музеев и культурных площадок, а также истории об экспонатах столичных музеев. Помимо этого, в разделе можно будет записаться на обучение волонтерской работе в музеях.

ИСТОЧНИК KP.RU