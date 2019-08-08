2019-08-08T12:57:47+03:00
Общество

Бывшие десантники из Подмосковья отобрали у торговца арбузы и подарили их дому ребенка

Стоимость похищенного товара составила 51 тыс. рублей
Александр ДЖУМАЕВ
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Сами десантники заверили Романа, что оплатят похищенные арбузыСами десантники заверили Романа, что оплатят похищенные арбузыФото: Михаил ФРОЛОВ
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В подмосковной Дрезне произошло необычное ограбление. Несколько десятков бывших десантников в канун Дня ВДВ отобрали у местного торговца арбузами весь его товар, после чего подарили бахчевые детям из специализированного дома ребенка.

"Был вечер, к моему прилавку тянулась солидная очередь из покупателей, но тут возле палатки остановилось несколько автомобилей с заклеенными номерами. Вышли человек 15 в десантной форме. Они молча стали хватать мои арбузы и дыни и грузить их в багажники. Я ничего не смог сделать – этих крепких парней было слишком много", - рассказал изданию "Подмосковье сегодня" пострадавший торговец Роман.

Всего у Романа забрали около тысячи кг арбузов и дынь. Продавец отметил, что в День ВДВ иногда сам дарит арбузы своим знакомым десантникам, однако с подобным он никогда не сталкивался. Свидетели необычного ограбления встали на сторону торговца: люди разослали по социальным сетям фотографии десантников и их машин.

Однако на следующий день произошло неожиданное. В Интернете появилась информация об акции, которую провели ветераны воздушно-десантных войск в местном доме ребенка для детей с органическим поражением ЦНС с нарушением психики. В частности, десантники привезли детям арбузы и дыни; оказалось, что это были те самые мужчины, забравшие товар у Романа.

В доме ребенка рассказали, что очень удивились визиту десантников, которые приехали со своими семьями, в форме и с флагами. После того, как выяснилось, что арбузы краденые, директор сказал, что бахчевые вернут владельцу.

"Но это была благотворительность! Ребята же потом отвезли часть арбузов в дом ребенка, детям. Наверное, они думали, что поступают правильно. Конфликт уже исчерпан. Они уже съездили к парню, у которого взяли товар, и пообещали возместить ему весь ущерб. Я это проконтролирую. Таких случаев больше не повторится", - рассказал глава местного отделения организации ветеранов «Боевое братство» Владимир Макаров.

Сами десантники заверили Романа, что оплатят похищенные арбузы, стоимость которых составила 51 тыс. рублей. Сам молодой человек отметил, что не хочет конфликта и намерен решить ситуацию миром, несмотря на то, что уже подал заявление в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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