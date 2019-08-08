В Гидрометцентре рассказали о погоде во второй половине августа

СЕГОДНЯ 13:51 2019-08-08T13:51:31+03:00

Изменить размер текста: A A

На большую часть центральной России наконец вернулось долгожданное тепло, воздух прогрелся до 20 градусов тепла и выше. Однако из-за циклона, пришедшего со стороны Польши, в ближайшие дни ожидаются обильные осадки с грозами и усилением ветра до 29 метров в секунду. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Эксперт сообщила, что погода во второй половине августа ожидается более приятная, чем в начале месяца. Предположительно, в этот период температура воздуха будет выше климатической нормы.

«Норма второй половины августа для Москвы - это плюс 5-10 градусов по ночам и примерно 15-20 градусов днем, но мы рассчитываем, что будет на пару градусов выше», - цитирует Паршину «Российская газета».

Заведующая лабораторией добавила, что холодный циклон, который испортил погоду в июле и начале августа направляется в на крайний северо-восток европейской территории. Прохладно и дождливо теперь будет на Урале. В регионе возможен даже град.

ИСТОЧНИК KP.RU