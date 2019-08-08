2019-08-08T14:48:03+03:00
Общество

Сильный ливень, град, ветер до 23 метров в секунду: МЧС предупредило о непогоде в Москве

Погода испортится в ночь на пятницу, 9 августа
Александр ДЖУМАЕВ
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В конце этой недели в Москве пройдут сильные дождиВ конце этой недели в Москве пройдут сильные дождиФото: Михаил ФРОЛОВ
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В пятницу, 9 августа, скорость порывов ветра в столичном регионе достигнет 23 метров в секунду. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС России.

"В ночь на 9 августа с сохранением в течение дня в Московской области ожидается сильный дождь, в отдельных районах - гроза, град, ветер с порывами до 23 метров в секунду", - рассказали в ведомстве.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в конце рабочей недели жителей Москвы и гостей столицы ожидает погодный коллапс. По данным синоптиков, в столице в четверг и пятницу пройдут сильные дожди и грозы, может выпасть до половины месячной нормы осадков.

Причиной погодным аномалиям является мощный атлантический циклон, который придет в столицу. Сообщается, что дожди должны завершиться к ночи пятницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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