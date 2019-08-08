2019-08-08T15:21:30+03:00
Происшествия

Против криминального авторитета Ахмеда Сутулого возбудили дело по "закону о ворах в законе"

Ранее его задержали за хранение наркотических веществ
Александр ДЖУМАЕВ
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Криминальный авторитет Ахмед СутулыйКриминальный авторитет Ахмед СутулыйФото: скриншот с видео
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Следователи подмосковной полиции возбудили уголовное дело в отношении криминального авторитета Ахмеда Сутулого, подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД

Отмечается, что 46-летнего мужчину задержали в 2018 году за хранение наркотиков. Впоследствии было установлено, что он координировал деятельность ряда преступных группировок в Москве и Подмосковье, а также принимал участие в разделе преступных доходов и сфер влияния.

В настоящий момент ведется расследование данного дела. Дополнительные эпизоды деятельности Ахмеда Сутулого устанавливаются.

В июле этого года в Люберцах состоялась спецоперация МВД и ФСБ, в результате которой были задержаны около 30 человек, причастных к ряду ОПГ; среди задержанных был внук криминального авторитета Аслана Усояна Иракли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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