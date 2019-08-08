В Москве началось благоустройство прилегающих к станциям МЦД территорий

СЕГОДНЯ 16:52 2019-08-08T16:52:32+03:00

Первые два Московских центральных диаметра будут открыты в конце 2019 - начале 2020 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Москве началось благоустройство территорий, прилегающих к 28 станциям Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента капитального ремонта.

Сообщается, что общая площадь зоны благоустройства составляет почти 70 гектаров. Работы будут, в частности, проводиться в районе станций Рабочий поселок, Сетунь, Москва Бутырская, Москва–Пассажирская–Смоленская, Тушинская и Ленинградская.

В указанных зонах будут приведены в порядок тротуары, произведена замена асфальта и установлены фонари. В департаменте капитального ремонта также отметили, что у станций МЦД разобьют газоны и высадят деревья и кустарники.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, первые два Московских центральных диаметра, которые свяжут Одинцово с Лобней и Нахабино с Подольском, будут открыты в конце 2019 - начале 2020 года. Всего планируется открыть пять подобных диаметров, на которых будут использоваться новые поезда "Иволга".

ИСТОЧНИК KP.RU