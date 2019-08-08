На юго-западном участке Большой кольцеовй линии метро началось строительство второго тоннеля

СЕГОДНЯ 17:04 2019-08-08T17:04:29+03:00

Первый тоннель на этом участке был построен с опережением графика

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На юго-западном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро началось строительство второго тоннеля между станциями "Проспект Вернадского" и "Улица Новаторов". Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"На юго-западе БКЛ начали строить второй тоннель от "Проспекта Вернадского" до "Улицы Новаторов". Тоннель протяженностью 1,2 тысячи метров пройдет под действующей станцией "Проспект Вернадского" Сокольнической линии метро", - написал Собянин на своей странице "ВКонтакте". Строительство первого тоннеля между станциями при этом было завершено 18 июля с опережением графика.

Ранее сайт kp.ru сообщал о начале работ по отделке платформы станции метро "Авиамоторная" Большой кольцевой линии. В конце июля текущего года основные конструкции станции были готовы на 77%.

ИСТОЧНИК KP.RU