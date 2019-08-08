Городские службы Москвы переведены на усиленный режим из-за непогоды

СЕГОДНЯ 18:12 2019-08-08T18:12:54+03:00

Вечером с сохранением на пятницу, 9 августа, в столице ожидается дождь, гроза и сильный ветер

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Городские службы Москвы переведены на усиленный режим работы на фоне сообщений о скором ухудшении погодных условий. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Сайт kp.ru писал, что вечером в четверг, 8 августа, с сохранением на пятницу ожидается сильный дождь, ветер с порывами до 23 метров в секунда, а также гроза и град в отдельных районах.

"Все коммунальные службы столицы уже переведены на особый режим работы в связи с поступлением неблагоприятного прогноза погоды", - сказал заммэра.

По его словам, под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения Москвы и топливно-энергетического хозяйства. Сотрудникам городских служб даны предписания по защите шатких зданий и конструкций от сильных порывов ветра.

Также для обеспечения бесперебойной работы водоотводящей системы будут задействованы около 200 единиц специализированной техники и свыше 1100 человек. В местах вероятного скопления воды уже организовано дежурство аварийных бригад ГУП "Мосводосток".

ИСТОЧНИК KP.RU