Городские службы Москвы переведены на усиленный режим из-за непогоды
Городские службы Москвы переведены на усиленный режим работы на фоне сообщений о скором ухудшении погодных условий. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Сайт kp.ru писал, что вечером в четверг, 8 августа, с сохранением на пятницу ожидается сильный дождь, ветер с порывами до 23 метров в секунда, а также гроза и град в отдельных районах.
"Все коммунальные службы столицы уже переведены на особый режим работы в связи с поступлением неблагоприятного прогноза погоды", - сказал заммэра.
По его словам, под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения Москвы и топливно-энергетического хозяйства. Сотрудникам городских служб даны предписания по защите шатких зданий и конструкций от сильных порывов ветра.
Также для обеспечения бесперебойной работы водоотводящей системы будут задействованы около 200 единиц специализированной техники и свыше 1100 человек. В местах вероятного скопления воды уже организовано дежурство аварийных бригад ГУП "Мосводосток".
ИСТОЧНИК KP.RU
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