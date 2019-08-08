2019-08-08T18:12:54+03:00
Происшествия

Городские службы Москвы переведены на усиленный режим из-за непогоды

Вечером с сохранением на пятницу, 9 августа, в столице ожидается дождь, гроза и сильный ветер
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения МосквыПод особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения МосквыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Городские службы Москвы переведены на усиленный режим работы на фоне сообщений о скором ухудшении погодных условий. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Сайт kp.ru писал, что вечером в четверг, 8 августа, с сохранением на пятницу ожидается сильный дождь, ветер с порывами до 23 метров в секунда, а также гроза и град в отдельных районах.

"Все коммунальные службы столицы уже переведены на особый режим работы в связи с поступлением неблагоприятного прогноза погоды", - сказал заммэра.

По его словам, под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения Москвы и топливно-энергетического хозяйства. Сотрудникам городских служб даны предписания по защите шатких зданий и конструкций от сильных порывов ветра.

Также для обеспечения бесперебойной работы водоотводящей системы будут задействованы около 200 единиц специализированной техники и свыше 1100 человек. В местах вероятного скопления воды уже организовано дежурство аварийных бригад ГУП "Мосводосток".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На юго-западном участке Большой кольцеовй линии метро началось строительство второго тоннеля
В Москве началось благоустройство прилегающих к станциям МЦД территорий
Против криминального авторитета Ахмеда Сутулого возбудили дело по "закону о ворах в законе"
В центре Москвы запустили пилотную зону 5G
Сильный ливень, град, ветер до 23 метров в секунду: МЧС предупредило о непогоде в Москве
В Гидрометцентре рассказали о погоде во второй половине августа
Бывшие десантники из Подмосковья отобрали у торговца арбузы и подарили их дому ребенка
На западе Москвы неизвестные ограбили бизнесмена на 9,4 млн рублей
На портале mos.ru открылся раздел о музеях
Московские рабочие начали применять новый метод ремонта фасадов жилых домов
На здании ЦУМа может появиться мемориальная доска в память об Алле Вербер
В Москве на МКАДе сгорела машина
В Москве пройдут мусульманские богослужения в честь праздника Курбан-Байрам