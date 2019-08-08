2019-08-08T21:28:39+03:00
Происшествия

Федеральные телеканалы прервали эфир, предупреждая москвичей о шторме

На столицу надвигается ураган с дождями и порывами ветра до 25 м/с
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
На столичный регион надвигается штормНа столичный регион надвигается штормФото: Наталья ВАРСЕГОВА
Изменить размер текста:

Федеральные телеканалы прервали вещание, чтобы предупредить жителей Москвы и Московской области о надвигающемся на регион урагане. Изображение с экстренным предупреждением от МЧС высветилось на экранах вечером в четверг, 8 августа, и провисело около десяти минут.

Жителей столичного региона призвали укрываться от шторма в капитальных строениях, избегая шатких конструкций и деревьев. Аналогичное предупреждение получили пользователи мобильных приложений "Московское метро" и "Расписание". Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

Вещание федеральных телеканалов прервали ради штормового предупреждения

Вещание федеральных телеканалов прервали ради штормового предупреждения

Сайт kp.ru писал, что вечером в четверг с сохранением на пятницу на Москву обрушится сильный дождь с порывами ветра до 25 метров в секунду. Также возможна гроза и местами град.

Все коммунальные службы города уведомлены об ухудшении погодных условий переведены на особый режим работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Перерабатывают: В Москве с начала года на 15 процентов выросло количество ДТП с такси
Городские службы Москвы переведены на усиленный режим из-за непогоды
На юго-западном участке Большой кольцеовй линии метро началось строительство второго тоннеля
В Москве началось благоустройство прилегающих к станциям МЦД территорий
Против криминального авторитета Ахмеда Сутулого возбудили дело по "закону о ворах в законе"
В центре Москвы запустили пилотную зону 5G
Сильный ливень, град, ветер до 23 метров в секунду: МЧС предупредило о непогоде в Москве
В Гидрометцентре рассказали о погоде во второй половине августа
Бывшие десантники из Подмосковья отобрали у торговца арбузы и подарили их дому ребенка
На западе Москвы неизвестные ограбили бизнесмена на 9,4 млн рублей
На портале mos.ru открылся раздел о музеях
Московские рабочие начали применять новый метод ремонта фасадов жилых домов
На здании ЦУМа может появиться мемориальная доска в память об Алле Вербер
В Москве на МКАДе сгорела машина
В Москве пройдут мусульманские богослужения в честь праздника Курбан-Байрам