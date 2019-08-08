Федеральные телеканалы прервали эфир, предупреждая москвичей о шторме
Федеральные телеканалы прервали вещание, чтобы предупредить жителей Москвы и Московской области о надвигающемся на регион урагане. Изображение с экстренным предупреждением от МЧС высветилось на экранах вечером в четверг, 8 августа, и провисело около десяти минут.
Жителей столичного региона призвали укрываться от шторма в капитальных строениях, избегая шатких конструкций и деревьев. Аналогичное предупреждение получили пользователи мобильных приложений "Московское метро" и "Расписание". Об этом сообщают пользователи социальных сетей.
Вещание федеральных телеканалов прервали ради штормового предупреждения
Сайт kp.ru писал, что вечером в четверг с сохранением на пятницу на Москву обрушится сильный дождь с порывами ветра до 25 метров в секунду. Также возможна гроза и местами град.
Все коммунальные службы города уведомлены об ухудшении погодных условий переведены на особый режим работы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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