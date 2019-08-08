Федеральные телеканалы прервали эфир, предупреждая москвичей о шторме

СЕГОДНЯ 21:28 2019-08-08T21:28:39+03:00

На столицу надвигается ураган с дождями и порывами ветра до 25 м/с

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Федеральные телеканалы прервали вещание, чтобы предупредить жителей Москвы и Московской области о надвигающемся на регион урагане. Изображение с экстренным предупреждением от МЧС высветилось на экранах вечером в четверг, 8 августа, и провисело около десяти минут.

Жителей столичного региона призвали укрываться от шторма в капитальных строениях, избегая шатких конструкций и деревьев. Аналогичное предупреждение получили пользователи мобильных приложений "Московское метро" и "Расписание". Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

Вещание федеральных телеканалов прервали ради штормового предупреждения

Сайт kp.ru писал, что вечером в четверг с сохранением на пятницу на Москву обрушится сильный дождь с порывами ветра до 25 метров в секунду. Также возможна гроза и местами град.

Все коммунальные службы города уведомлены об ухудшении погодных условий переведены на особый режим работы.

ИСТОЧНИК KP.RU