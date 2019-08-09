Погода в Москве на 9 августа 2019 года: в МЧС рассказали о пике шторма

СЕГОДНЯ 07:14 2019-08-09T07:14:21+03:00

Синоптики предупредили о неблагоприятной погоде в Москве на 9 августа 2019 года

Изменить размер текста: A A

Погода в Москве на 9 августа 2019 года будет облачной и дождливой. Местами в городе может разразиться настоящий ураган.

Сильный дождь, гроза, а в отдельных районах даже град. При этом ветер западного направления разовьет штормовую скорость 7-12 метров в секунду, местами порывы могут достигать и 18-23 м/с.

Согласно данным МЧС России, пик шторма уже прошел - он приходился примерно на четыре часа утра пятницу. Однако циклон продолжает двигаться на столицу со стороны запада. В городе объявлено штормовое предупреждение в 10 из 12 возможных баллов, передает газета "Известия".

Температура воздуха днем, согласно данным Гидрометцентра, остановится в районе 18..20 градусов тепла, а в ночь на субботу столбики термометров упадут до 13..15 градусов. Атмосферное давление пониженное - 734 миллиметра ртутного столба.

Сайт kp.ru писал, что минувшим вечером в четверг федеральные телеканалы прервали свое вещание по всему столичному региону примерно на десять минут, чтобы предупредить местных жителей о резком ухудшении погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU