2019-08-09T11:18:59+03:00
Общество

Синоптики рассказали, когда в Москву после дождей и ветра вернется лето

В столичный регион вернется "умеренная летняя погода"
Александр ДЖУМАЕВ
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Синоптики рассказали, когда в Москву после дождей и ветра вернется летоСиноптики рассказали, когда в Москву после дождей и ветра вернется летоФото: Михаил ФРОЛОВ
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К вечеру пятницы, 9 августа, в Москву придет умеренная летняя погода. Об этом рассказал глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Уже начиная с 15-16 часов заметен будет рост давления, давление будет приближаться к нормальному - ну, будет чуть-чуть ниже [нормального]. И уже начиная с вечера пятницы будет умеренная погода, летняя", - приводит ТАСС его слова.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, в свою очередь, отметила, что в выходные в столичном регионе ожидается потепление. "Сегодня погода фактически сентябрьская. В выходные же, как только циклон сместится на северо-восток, давление будет расти, погода начнёт улучшаться", - рассказала она RT.

Ранее на этой неделе уровень погодной опасности в Москве был повышен из-за сильных ветров, осадков и гроз. Причиной погодным аномалиям стал мощный атлантический циклон, пришедший в столицу

ИСТОЧНИК KP.RU

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