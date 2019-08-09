2019-08-09T12:06:50+03:00
Общество

Из-за урагана в Москве упали два дерева

В результате воздействия стихии никто не пострадал
Александр ДЖУМАЕВ
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В результате воздействия стихии никто не пострадалВ результате воздействия стихии никто не пострадалФото: Евгения ГУСЕВА
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Накануне в Москве из-за ураганного ветра упали два дерева. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на свой источник в экстренных службах столицы.

"За прошедшие сутки в Москве упали два дерева", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что за вчерашний вечер в результате воздействия стихии никто не пострадал. В столичном управлении МЧС, в свою очередь, заявили, что атмосферный фронт прошел территорию Москвы южнее.

В пятницу, 9 августа, в Москве ожидается облачная и дождливая погода, которая улучшится к вечеру. В выходные же ожидается дальнейшее улучшение погоды и повышение атмосферного давления.

Минувшим вечером из-за непогоды федеральные телеканалы прервали свое вещание по всему столичному региону примерно на десять минут, чтобы предупредить местных жителей о резком ухудшении погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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