2019-08-09T14:17:58+03:00
Общество

Жители Люберец пытаются спасти раненую утку с дротиком в голове

Птица отплыла слишком далеко от берега, поэтому поймать ее сразу не удалось [видео]
Александр ДЖУМАЕВ
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Раненую птицу мужчина снял на видео, после чего отправил ролик зоозащитникам и опубликовал в социальных сетяхРаненую птицу мужчина снял на видео, после чего отправил ролик зоозащитникам и опубликовал в социальных сетяхФото: скриншот с видео
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Житель Люберец обнаружил в пруду Большого Люберецкого карьера утку с простреленной дротиком головой. Раненую птицу мужчина снял на видео, после чего отправил ролик зоозащитникам и опубликовал в социальных сетях.

"Очевидец, приславший нам видео, пытался самостоятельно поймать утку, однако она отплыла далеко от берега, поэтому не удалось. Скорее всего, утка будет находиться в этом пруду, поэтому есть шанс выловить ее", - рассказала изданию "Подмосковье сегодня" президент Центра правовой зоозащиты Светлана Ильинская.

Установить тех, кто выстрелил в птицу, сейчас почти невозможно, однако спасти ее вполне реально. Ильинская отмечает, что лучше всего ловить утку, когда она подойдет ближе к берегу, однако ни в коем случае нельзя пытаться вытянуть дротик из ее головы. Раненую утку уже готов принять госпиталь для птиц, филиалы которого расположены в Балашихе и Москве.

Жители Люберец пытаются спасти утку с простреленной дротиком головой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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