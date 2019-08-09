Жители Люберец пытаются спасти раненую утку с дротиком в голове
Житель Люберец обнаружил в пруду Большого Люберецкого карьера утку с простреленной дротиком головой. Раненую птицу мужчина снял на видео, после чего отправил ролик зоозащитникам и опубликовал в социальных сетях.
"Очевидец, приславший нам видео, пытался самостоятельно поймать утку, однако она отплыла далеко от берега, поэтому не удалось. Скорее всего, утка будет находиться в этом пруду, поэтому есть шанс выловить ее", - рассказала изданию "Подмосковье сегодня" президент Центра правовой зоозащиты Светлана Ильинская.
Установить тех, кто выстрелил в птицу, сейчас почти невозможно, однако спасти ее вполне реально. Ильинская отмечает, что лучше всего ловить утку, когда она подойдет ближе к берегу, однако ни в коем случае нельзя пытаться вытянуть дротик из ее головы. Раненую утку уже готов принять госпиталь для птиц, филиалы которого расположены в Балашихе и Москве.
Жители Люберец пытаются спасти утку с простреленной дротиком головой.
ИСТОЧНИК KP.RU