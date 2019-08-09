2019-08-09T16:41:29+03:00
Общество

К открытию МЦД ремонтные работы пройдут более чем на 30 станциях метро и МЦК

На станциях будет проведен косметический ремонт и обновлена навигация
Александр ДЖУМАЕВ
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К открытию МЦД ремонтные работы пройдут более чем на 30 станциях метро и МЦКК открытию МЦД ремонтные работы пройдут более чем на 30 станциях метро и МЦКФото: Михаил ФРОЛОВ
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К запуску первых двух Московских центральных диаметров (МЦД) будут проведены ремонтные работы на более чем 30 станциях столичного метро и Московского центрального кольца (МЦК). Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Ожидается, что моменту запуска диаметров на станциях будет проведен косметический ремонт и обновлены элементы навигации. Помимо этого, планируется отполировать используемые в отделке станций гранит и мрамор.

"На станции подземки "Войковская", например, благоустраивают вестибюль и подуличный переход. Здесь установят навесы, которые защитят пассажиров от ветра и осадков, а также обновят перила на лестницах, оборудуют пандусы для маломобильных людей, отремонтируют ступени", - рассказал заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, перед запуском МЦД будет благоустроено 70 га земли в районе станций нового вида транспорта. В частности, будут приведены в порядок тротуары, произведена замена асфальта и установлены фонари

ИСТОЧНИК KP.RU

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