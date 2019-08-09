Поданы первые иски в рамках 100 млн рублей ущерба от протестных акций

СЕГОДНЯ 18:00 2019-08-09T18:00:42+03:00

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В суды поступили первые иски в рамках 100 млн руб. ущерба от протестных акций в Москве. Исковые заявления подал ГУП «Мосгортранс»: компания требует возместить имущественный вред, нанесенный во время несанкционированного митинга 27 июля. Ответчиками по искам выступают участники протестный акций, против которых возбуждены уголовные дела об участии в беспорядках. Об этом сегодня, 9 августа, сообщила пресс-служба «Мосгортранса».

- ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги» подали первые исковые требования о возмещении имущественного вреда, нанесенного транспортному предприятию и городскому хозяйству в результате несанкционированных акций в Москве к участникам протеста 27 июля, - говорится в сообщении пресс-службы. - Общая сумма первых исковых требований составила более 12,5 млн руб. Общий ущерб, понесенный коммерческими и некоммерческими учреждениями по результатам несанкционированных акций, ориентировочно составил более 100 млн руб.

Исковые заявления о возмещении имущественного время, причиненного во время беспорядков, поданы к тем участникам акции 27 июля, против которых были возбуждены соответствующие уголовные дела.

- Учитывая, что уголовные дела ведет СК РФ, в соответствии с 44 ст. УПК РФ исковые заявления направлены в Следственный комитет РФ, - сообщается в заявлении пресс-службы.

Столичные предприниматели и организации продолжают подсчитывать ущерб, нанесенный несанкционированными митингами 27 июля и 3 августа. Общий итог акций — убытки столичных предприятий торговли и услуг в эти дни превысили 106,2 млн рублей, сообщает ТАСС. Во время незаконных митингов многие магазины, кафе и предприятия уличной торговли в центре Москвы были вынуждены приостановить свою работу. Были демонтированы уличные кафе и закрыты рынки выходного дня.

ИСТОЧНИК KP.RU