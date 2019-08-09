2019-08-09T18:00:42+03:00
Общество

Поданы первые иски в рамках 100 млн рублей ущерба от протестных акций

«Мосгортранс» требует от участников митингов возмещения имущественного вреда, нанесенного предприятию
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В суды поступили первые иски в рамках 100 млн руб. ущерба от протестных акций в Москве. Исковые заявления подал ГУП «Мосгортранс»: компания требует возместить имущественный вред, нанесенный во время несанкционированного митинга 27 июля. Ответчиками по искам выступают участники протестный акций, против которых возбуждены уголовные дела об участии в беспорядках. Об этом сегодня, 9 августа, сообщила пресс-служба «Мосгортранса».

- ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги» подали первые исковые требования о возмещении имущественного вреда, нанесенного транспортному предприятию и городскому хозяйству в результате несанкционированных акций в Москве к участникам протеста 27 июля, - говорится в сообщении пресс-службы. - Общая сумма первых исковых требований составила более 12,5 млн руб. Общий ущерб, понесенный коммерческими и некоммерческими учреждениями по результатам несанкционированных акций, ориентировочно составил более 100 млн руб.

Исковые заявления о возмещении имущественного время, причиненного во время беспорядков, поданы к тем участникам акции 27 июля, против которых были возбуждены соответствующие уголовные дела.

- Учитывая, что уголовные дела ведет СК РФ, в соответствии с 44 ст. УПК РФ исковые заявления направлены в Следственный комитет РФ, - сообщается в заявлении пресс-службы.

Столичные предприниматели и организации продолжают подсчитывать ущерб, нанесенный несанкционированными митингами 27 июля и 3 августа. Общий итог акций — убытки столичных предприятий торговли и услуг в эти дни превысили 106,2 млн рублей, сообщает ТАСС. Во время незаконных митингов многие магазины, кафе и предприятия уличной торговли в центре Москвы были вынуждены приостановить свою работу. Были демонтированы уличные кафе и закрыты рынки выходного дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ДРБ: Заявка на митинг 10 августа не предполагает проведение концерта
К открытию МЦД ремонтные работы пройдут более чем на 30 станциях метро и МЦК
Поврежденные машины и разбитый трамвай: из-за сильного ветра в Москве упали 20 деревьев
Пиво и азарт побудили москвича вызвать полицию
Жители Люберец пытаются спасти раненую утку с дротиком в голове
Из-за плохой воды в Москве закрыли для купания еще один пляж
Из-за урагана в Москве упали два дерева
Синоптики рассказали, когда в Москву после дождей и ветра вернется лето
Погода в Москве на 9 августа 2019 года: в МЧС рассказали о пике шторма
Сергей Собянин лично предупредил горожан о надвигающемся шторме
Федеральные телеканалы прервали эфир, предупреждая москвичей о шторме
Перерабатывают: В Москве с начала года на 15 процентов выросло количество ДТП с такси
Городские службы Москвы переведены на усиленный режим из-за непогоды
На юго-западном участке Большой кольцевой линии метро началось строительство второго тоннеля
В Москве началось благоустройство прилегающих к станциям МЦД территорий
Против криминального авторитета Ахмеда Сутулого возбудили дело по "закону о ворах в законе"
В центре Москвы запустили пилотную зону 5G
Сильный ливень, град, ветер до 23 метров в секунду: МЧС предупредило о непогоде в Москве
В Гидрометцентре рассказали о погоде во второй половине августа
Бывшие десантники из Подмосковья отобрали у торговца арбузы и подарили их дому ребенка
На западе Москвы неизвестные ограбили бизнесмена на 9,4 млн рублей
На портале mos.ru открылся раздел о музеях
Московские рабочие начали применять новый метод ремонта фасадов жилых домов
На здании ЦУМа может появиться мемориальная доска в память об Алле Вербер
В Москве на МКАДе сгорела машина
В Москве пройдут мусульманские богослужения в честь праздника Курбан-Байрам