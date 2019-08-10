ГУВД: организаторы митинга предупредили о готовящихся Соболь провокациях

СЕГОДНЯ 15:35 2019-08-10T15:35:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Организаторы акции на проспекте Сахарова обратились в ГУ МВД РФ с заявлением о провокациях, которые Любовь Соболь и другие участники митинга собираются организовать во время согласованного мероприятия. Акция проводится в Москве 10 июля по согласованию со столичными властями. Как сообщает пресс-служба московской полиции, ГУ МВД РФ по г. Москве просит участников митинга соблюдать закон и не допускать нарушений общественного порядка.

Ранее в Москве 27 июля и 3 августа прошли несогласованные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. В регистрации кандидатам было отказано из-за нарушений во время сбора подписей. Так, у некоторых кандидатов, в том числе и у Любови Соболь, в подписных листах были обнаружены подписи умерших людей.

Напомним, 8 августа фигурант дела о массовых беспорядках 27 июля Сергей Фомин заявил, что политик Алексей Навальный и юрист ФБК Любовь Соболь «персонально ответственны» за то, что обвиняемые по делу о массовых беспорядках в Москве находятся в СИЗО.

- Я не знал всю подоплеку. Но вы, господин Навальный, госпожа Соболь и остальные, вы прекрасно знали, что тогда людей за выход на мирный протест подставили по 212-й статье. В этот раз, когда вы призвали людей [выйти] на Тверскую, вы не сказали, как себя вести, вы не напомнили им о том, что случилось на Болотной. Поэтому я считаю вас всех персонально ответственными за то, что сейчас десять человек сидит недалеко отсюда. И вы должны сделать все, чтобы нас отсюда вызволить. Это ваша сейчас главная задача, а не выборы, — заявил Сергей Фомин в интервью «Медиазоне».

Фомин призвал участников акции соблюдать закон и выражать протест мирным путем.

- Я призываю всех быть осторожными. Я не хочу, чтобы вы попали в ту же ситуацию, в которую попал я, - сообщил он. - Делайте все по закону, чтобы никто в этой стране вас не мог посадить. Потому что если мы хотим делать прекрасную Россию будущего, то в этой прекрасной России будущего главной ценностью будет человек, его свобода, его жизнь, его здоровье. А не политические интересы каких-то людей отдельных.

36-летний Сергей Фомин был волонтером в штабе Любови Соболь и собирал подписи за ее выдвижение в качестве кандидата в депутаты в Мосгордуму. Фомин стал одним из 11 фигурантов «дела 27 июля», задержанных за организацию беспорядков.

ИСТОЧНИК KP.RU