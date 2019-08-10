Участников митинга на проспекте Сахарова подвозят на автобусах

СЕГОДНЯ 15:46 2019-08-10T15:46:22+03:00

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Как сообщают очевидцы, участников акции на проспекте Сахарова подвозят на автобусах. По их словам, к проспекту Сахарова, где 10 июля проходит согласованный с московскими властями митинг, подъезжают автобусы с людьми.

Ранее ГУ МВД РФ по Москве обратилось к участникам акции с просьбой соблюдать закон и не допускать нарушений общественного порядка. Горожан, присоединившихся к митингу, предупреждают об уголовной ответственности за участие в беспорядках и настоятельно просят воздержаться от провокаций.

Напомним, ранее в Москве прошли несогласованные митинги 27 июля и 3 августа. Митинги проводились в поддержку не прошедших регистрацию кандидатов в депутаты Мосгордумы. В регистрации кандидатам было отказано из-за недостаточного количества подписей, а также нарушений, допущенных во время сбора подписей избирателей. Так, у нескольких кандидатов в подписных листах были обнаружены подписи умерших людей. Также в подписных листах использовались данные недействительных или не существующих паспортов.

Не прошедшие регистрацию кандидаты могли обжаловать решение избиркомов согласно установленному законом порядку, однако они предпочли созвать москвичей на несанкционированные митинги. По итогам акций заведено несколько уголовных дел об организации массовых беспорядков (предусматривает наказание сроком до 15 лет лишения свободы) и о применении насилия в отношении представителей власти.

ИСТОЧНИК KP.RU