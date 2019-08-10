Согласованный концерт на проспекте Академика Сахарова завершен

СЕГОДНЯ 17:08 2019-08-10T17:08:50+03:00

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Концерт на проспекте Академика Сахарова, проводившийся во время согласованной акции 10 июля, завершился. По словам очевидцев, люди начинают постепенно расходиться.

Как сообщили в пресс-службе ГУ управления МВД России по Москве, согласованный митинг на проспекте Сахарова собрал около 20 тысяч участников. Мероприятие проходило спокойно, без нарушений общественного порядка. Для поддержания порядка и безопасности столичная полиция досматривала проходивших на мероприятие горожан на специально организованных контрольно-пропускных пунктах. О необходимости такой проверки ГУ МВД по Москве проинформировало организаторов акции заранее.

Перед началом согласованного митинга столичное управление МВД обратилось к участникам акции с просьбой придерживаться норм закона и не устраивать беспорядков. Ранее в ведомство поступило заявление организаторов согласованного митинга о том, что Любовь Соболь и другие участники мероприятия могут готовить провокации.

Напомним, 27 июля и 3 августа в Москве прошли несанкционированные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Несогласованный митинг 27 июля собрал 3,5 тысяч человек и закончился беспорядками. Акция 3 августа собрала около 1,5 человек.

После акции 27 июля было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, были задержаны десятки участников акций. Среди них оказались не только москвичи – немалую долю задержанных составили приезжие из Калужской, Самарской, Тульской областей, а также из Татарстана и других регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU