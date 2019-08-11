2019-08-11T16:51:26+03:00
Общество

На столичных площадках Курбан-байрам отметили около 240 тысяч человек

Праздничные богослужения в Москве прошли в шести местах
Ксения БОГДАНОВА
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Около 240 тысяч человек в Москве 11 августа стали участниками торжественных богослужений в честь праздника Курбан-байрам. Мусульмане совершали намаз не только в мечетях, но и на двух специально отведенных для праздничных мероприятий площадках.

- Богослужения в этом году проходили в шести местах - четыре мечети и две площадки. Было порядка 240 тысяч человек, все прошло организованно, проблем не было, - рассказал руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

Дополнительные площадки в этом году были оборудованы в павильоне №2 парка «Сокольники» и на футбольном поле в Братеевском каскадном парке. Следить за порядком и решать организационные моменты на них помогали волонтеры.

- У нас в прошлом году была площадка в Бутово, в этом году ее не было, и очень хорошо сработали волонтеры. Они четко направляли людей в те места, где проходили богослужения, - подчеркнул Виталий Сучков.

Ранее пресс-служба департамента национальной политики и межрегиональных связей напомнила, что праздничные жертвоприношения в городской черте Москвы исключены. Об этом столичные власти договорились с мусульманскими общинами еще несколько лет назад. Для совершения этого мусульманского обряда созданы специальные условия в Московской области. В Подмосковье в этом году для проведения праздничных богослужений были открыты 47 площадок.

Напомним, в 2019 году мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам 11 августа и будут продолжать праздновать его еще три дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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