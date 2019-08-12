Девять станций Сокольнической линии закроют 18 августа

СЕГОДНЯ 13:53 2019-08-12T13:53:39+03:00

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Девять станций Сокольнической линии столичного метро закроют на неделю с 18 по 24 августа. Это необходимо из-за строительства в этом районе участка Большой кольцевой линии (БКЛ).

«С 18 по 24 августа включительно для пассажиров будут закрыты девять станций Сокольнической линии: «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». В этот период движение поездов по Сокольнической линии будет осуществляться только на участке между станциями «Бульвар Рокоссовского» и «Университет», — цитирует сообщение пресс-службы столичного метрополитена РИАМО.

Все перечисленные станции возобновят работу 25 августа. А в период закрытия станций подземки на участке будут курсировать бесплатные автобусы КМ. Помимо этого поссажиры смогут выбрать пути объезда и воспользоваться соседними станциями Солнцевской, Калужско-Рижской и Бутовской линиями метро или наземным транспортом.

Около всех закрытых станций будут дежурить инспекторы, которые помогут москвичам построить оптимальный маршрут или найти остановки бесплатного компенсационного транспорта, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU