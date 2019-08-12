2019-08-12T19:55:42+03:00
Общество

В Москве появилась онлайн-карта социальных учреждений

Заработал новый сервис — навигатор по центрам занятости и службам психологической помощи
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В столице появился онлайн-сервис, который поможет быстро найти ближайшее социальное учреждение.В столице появился онлайн-сервис, который поможет быстро найти ближайшее социальное учреждение.
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Интерактивная онлайн-карта поможет москвичам найти ближайшую организацию, где можно получить необходимую социальную услугу. Соответствующий навигатор (называется "Социальные услуги города") появился на сайте Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

- В столице появился онлайн-сервис, который поможет быстро найти ближайшее социальное учреждение — будь то центр занятости или службы юридической и психологической помощи, оказывающие горожанам бесплатную помощь, - сообщили в мэрии Москвы.

Это интерактивная онлайн-карта, на которой представлены: центры занятости, службы юридической и психологической помощи, службы медиации (помощи в урегулировании семейных конфликтов) и комнаты прохлады. Более 350 адресов. Также на карте указаны графики работы учреждений.

- Психологическую помощь можно получить как в индивидуальном порядке, так и в формате групповых тренингов. Со временем сервис будет развиваться и на карте появятся услуги для семей с детьми, людей с инвалидностью, пенсионеров и других жителей столицы, — рассказал Владимир Петросян, руководитель столичного Департамента труда и социальной защиты населения.

Кроме того, в ближайшее время на карте появится блок с услугами для пенсионеров и участников проекта "Московское долголетие".

ИСТОЧНИК KP.RU

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