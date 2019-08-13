Более 200 тысяч москвичей получили единый читательский билет

СЕГОДНЯ 13:40 2019-08-13T13:40:40+03:00

В Москве более 200 тысяч человек оформили единый электронный читательский билет Фото: Олег ЗОЛОТО

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С начала 2019 года более 200 тысяч человек оформили единый электронный читательский билет в Москве. Он действителен в 302 городских библиотеках.

Введение единого библиотечного билета стало возможно благодаря внедрению единой автоматизированной информационной системы. Теперь с таким билетом читатель может обратиться в любое учреждение, которое уже перешло к работе в новом формате.

«Более 1,8 миллиона книг выдано москвичам по электронному читательскому билету с начала этого года. Сейчас его принимают уже более чем две трети городских библиотек. Брать книги по нему во всех 440 библиотеках можно будет в 2021 году», – цитирует заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину РИАМО.

Напомним, что единый читательский билет для всех библиотек города начали выдавать в конце 2018 года. Получить его может любой москвич. Для этого необходимо прийти в библиотеку с паспортом. Если же билет нужно оформить на ребенка, то для получения билета необходимо принести свидетельство о рождении, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU