2019-08-13T15:06:37+03:00
Общество

Гроза и сильный ветер ожидается в Москве 14 августа: Водителям дали советы по парковке

Москвичей предупреждают о сильном ухудшении погодных условий
Людмила КУЗЬМИНА
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Парковка в Москве может стать опасной из-за непогодыПарковка в Москве может стать опасной из-за непогодыФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Серьезное ухудшение погоды ожидается в Москве 14 августа. По данным МЧС в столице пройдут сильные дожди с грозами и порывами ветра, достигающими 17 метров в секунду.

В связи с погодными изменениями москвичам рекомендуется соблюдать ряд правил для безопасной парковки. Пресс-служба московского паркинга предупреждает, что нужно внимательно выбирать место, в котором водитель собирается оставить свой автомобиль.

«Просим автомобилистов быть внимательными при выборе места для парковки. Не оставляйте автомобили рядом с деревьями и широкоформатными конструкциями», - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что синоптики считают лето 2019 года аномально дождливым и холодным. Данное штормовое предупреждение стало вторым только за текущий месяц. Предыдущее МЧС объявило 8 августа. Порывы ветра в этот день достигали 25 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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