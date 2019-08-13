Гроза и сильный ветер ожидается в Москве 14 августа: Водителям дали советы по парковке
Серьезное ухудшение погоды ожидается в Москве 14 августа. По данным МЧС в столице пройдут сильные дожди с грозами и порывами ветра, достигающими 17 метров в секунду.
В связи с погодными изменениями москвичам рекомендуется соблюдать ряд правил для безопасной парковки. Пресс-служба московского паркинга предупреждает, что нужно внимательно выбирать место, в котором водитель собирается оставить свой автомобиль.
«Просим автомобилистов быть внимательными при выборе места для парковки. Не оставляйте автомобили рядом с деревьями и широкоформатными конструкциями», - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что синоптики считают лето 2019 года аномально дождливым и холодным. Данное штормовое предупреждение стало вторым только за текущий месяц. Предыдущее МЧС объявило 8 августа. Порывы ветра в этот день достигали 25 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU