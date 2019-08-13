В ЦОДД назвали день, когда в Москву из-за МКАДа въезжает больше всего машин

СЕГОДНЯ 18:33 2019-08-13T18:33:17+03:00

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В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) назвали день, когда в столицу из-за МКАДа въезжает наибольшее число автомобилей. Если с понедельника по среду и в пятницу на дорогах Москвы фиксируют примерно по 700 тысяч авто с подмосковными номерами, то в четверг их число возрастает до 800 тыс. машин.

С чем связана такая активность в центре не обозначили.

Кстати, эксперты ЦОДД предупредили, что скоро в столицу вернутся привычные пробки. В связи с окончанием летнего сезона серьезные дорожные заторы ожидаются уже с 26 августа.

Трафик может возрасти сразу на 100–125 тыс. машин в день. Наибольшие затруднения ожидаются у торговых центров и детских магазинов, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU