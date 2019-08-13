2019-08-13T18:33:17+03:00
Общество

В ЦОДД назвали день, когда в Москву из-за МКАДа въезжает больше всего машин

Это происходит в четверг
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Скоро в Москву вернутся пробкиСкоро в Москву вернутся пробкиФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) назвали день, когда в столицу из-за МКАДа въезжает наибольшее число автомобилей. Если с понедельника по среду и в пятницу на дорогах Москвы фиксируют примерно по 700 тысяч авто с подмосковными номерами, то в четверг их число возрастает до 800 тыс. машин.

С чем связана такая активность в центре не обозначили.

Кстати, эксперты ЦОДД предупредили, что скоро в столицу вернутся привычные пробки. В связи с окончанием летнего сезона серьезные дорожные заторы ожидаются уже с 26 августа.

Трафик может возрасти сразу на 100–125 тыс. машин в день. Наибольшие затруднения ожидаются у торговых центров и детских магазинов, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Собянин увеличил размер премий молодым ученым до 2 млн рублей
Гроза и сильный ветер ожидается в Москве 14 августа: Водителям дали советы по парковке
Александр Стефанович: Провокаторов на митингах необходимо преследовать по закону
Школьные рюкзаки и ланчбоксы начнут продавать в московском метро к 1 сентября
В Москву вернулась жара до +25 градусов
В Подмосковье двухлетний ребенок утонул у себя на даче
Более 200 тысяч москвичей получили единый читательский билет
Флера Салиховская: «Мне жалко людей, которые выходят на митинги»
В Москве появилась онлайн-карта социальных учреждений
Москвичи 21 августа снова протестируют систему онлайн-голосования
В Подмосковье появились первые тактильные светофоры
Девять станций Сокольнической линии закроют 18 августа
На столичных площадках Курбан-байрам отметили около 240 тысяч человек
Согласованный концерт на проспекте Академика Сахарова завершен
На проспекте Академика Сахарова начался согласованный концерт
Участников митинга на проспекте Сахарова подвозят на автобусах
ГУВД: организаторы митинга предупредили о готовящихся Соболь провокациях
В Москве из-за дождей закрыли часть Некрасовской линии
ДРБ: Заявка на митинг 10 августа не предполагает проведение концерта
Поданы первые иски в рамках 100 млн рублей ущерба от протестных акций
К открытию МЦД ремонтные работы пройдут более чем на 30 станциях метро и МЦК
Поврежденные машины и разбитый трамвай: из-за сильного ветра в Москве упали 20 деревьев
Пиво и азарт побудили москвича вызвать полицию
Жители Люберец пытаются спасти раненую утку с дротиком в голове
Из-за плохой воды в Москве закрыли для купания еще один пляж