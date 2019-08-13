2019-08-13T18:52:18+03:00
Общество

Собянин увеличил размер премий молодым ученым до 2 млн рублей

Поощрительные выплаты от правительства Москвы предназначены для исследователей и разработчиков не старше 36 лет
Ксения БОГДАНОВА
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Премии для молодых ученых, присуждаемые правительством Москвы, повышены на треть. Соответствующее постановление пописал мэр Москвы Сергей Собянин. В официальном документе, опубликованном на сайте мэра, сообщается, что размер премий для молодых исследователей и разработчиков увеличен до 2 млн рублей.

«Внести изменения в постановление правительства Москвы от 10 июля 2013 г. №445-ПП «Об установлении премий правительства Москвы молодым ученым» <...> , заменив в п. 1 постановления, п. 1.9 приложения к постановлению слова «1 500 000 рублей» словами «2 000 000 рублей», - говорится в документе.

Премии Правительства Москвы вручаются молодым ученым с 2013 года. Премии присуждаются исследователям и разработчикам не старше 36 лет (докторам наук - до 40 лет), проявившим себя в одной из 22 номинаций. Круг номинаций очень широк — от математики и информатики до общественных и гуманитарных наук, биологии и авиакосмических исследований. На награду молодые ученые могут претендовать как индивидуально, так и целым коллективом, в этом случае премия делится поровну между всеми его участниками.

Постановление мэра Москвы также снимает ограничение по претендентов, которые могут быть выдвинуты от одной организации на соискание премии. Ранее выдвигать можно было не более трех кандидатур.

За шесть лет лауреатами премии правительства Москвы стали 267 молодых ученых, при этом было подано 2840 заявок от претендентов на награду. В прошлом году число премий было увеличено с 33 до 50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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