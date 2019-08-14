Около 15 тысяч москвичей проверили здоровье легких в парках города

СЕГОДНЯ 14:19 2019-08-14T14:19:48+03:00

Пройти обследование в мобильных кабинетах можно как в будни, так и в выходные

Изменить размер текста: A A

Услугами передвижных флюрографов, которые работают рядом с павильонами «Здоровая Москва» в парках города, воспользовались порядка 15 тысяч москвичей. При этом за все время работы мобильных кабинетов было выявлено более 350 подозрений на различные заболевания грудной клетки.

«С конца июля проверить здоровье своих легких, гуляя по парку, горожане могут и в будни. Уже почти четыре тысячи москвичей воспользовались такой возможностью в рабочие дни, а в выходные обследование прошли около 11 тысяч человек», – цитирует руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна РИАМО.

В мобильных кабинетах по всему городу работают сотрудники Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом. Проверить свое здоровье москвичи могут без предварительной записи. Для этого необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС.

При выявлении каких-либо недугов пациенту высылают на почту приглашение пройти дополнительное обследование. Это можно сделать в поликлинике, к которой прикреплен москвич, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU