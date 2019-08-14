Около 900 тысяч учащихся войдут в сентябре в школы в Подмосковье

СЕГОДНЯ 16:52 2019-08-14T16:52:49+03:00

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В этом году в сентябре в подмосковные школы отправятся более 893 тысяч учащихся. Такие данные привели в пресс-службе областного Минорбразования. Торжественная линейка в регионе пройдет 2 сентября.

В настоящее время в школах активно ведется подготовка к новому учебному году. На соответствие санитарным и пожарным нормам безопасности проверены уже порядка 1100 школ.

«На сегодня эксперты уже проверили свыше 1,1 тысячи школ на соответствие пожарным и санитарным нормам, проверили уровень безопасности, а также уделили внимание зонам приготовления и приема пищи», – цитирует министра образования Московской области Ольгу Забралову РИАМО.

Планируется, что к середине августа все средние образовательные учреждения региона закончат подготовку и будут открыть свои двери учащимся.

Ранее стало известно, что в регионе проверку перед новым учебным годом прошли уже 78% всех образовательных учреждений - школ, детсадов, колледжей, вузов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU