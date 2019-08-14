Согласован митинг на Проспекте Сахарова 25 августа

СЕГОДНЯ 17:16 2019-08-14T17:17:58+03:00

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Столичные власти согласовали проведение митинга 25 августа на проспекте Академика Сахарова. Об этом журналистам рассказал первый замглавы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник. По его словам, митинг будет без шествия и с численностью участников до 100 тысяч человек.

- По результатам рассмотрения поступившего в правительство Москвы уведомления от группы граждан 25 августа 2019 года с 14:00 до 18:00 публичных мероприятий в форме шествия от Пушкинской площади по Страстному, Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам, проспекту Академика Сахарова и митинга на проспекте Академика Сахарова с установкой сцены в районе д. 12 с количеством участников до 100 тыс. человек, до сведения организаторов доведены обоснованные предложения о проведении только митинга (без шествия), - сообщил глава департамента.

Василий Олейник подчеркнул, что московские власти в рамках своих полномочий могут оказать организаторам митинга содействие по обеспечению и охране общественного порядка, а также организации безопасности участников акции.

Напомним, ранее в Москве прошли несогласованные митинги оппозиции 27 июля и 3 августа. Акция 27 июля, собравшая более 3,5 млн. участников, закончилась беспорядками, по ее итогам было возбуждено несколько уголовных дел против участников митинга. Несанкционированную акцию 3 августа посетили около 1,5 тысяч человек. Позднее в Москве был проведен еще один согласованный митинг 10 августа на проспекте Сахарова.

ИСТОЧНИК KP.RU