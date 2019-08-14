В Москве женщина после празднования дня рождения забыла дочь в кафе

СЕГОДНЯ 17:41 2019-08-14T17:41:17+03:00

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В Москве женщина так увлеклась празднованием своего дня рождения, что забыла родную дочь в кафе. Инцидент произошел накануне вечером, 13 августа.

Как рассказали менеджеры кафе женщина пришла отмечать свое 43-летие и привела с собой 9-летнюю дочь. Присутствие школьницы посетительницу нисколько не смущало, и она выпила большое количество спиртного, после чего пропала из заведения.

Официанты обратили внимание, что девочка сидит за столом одна и спросили, где ее мама, на что та ответила, что женщина вышла покурить. Однако на улице никого не было. Тогда сотрудники кафе спросили, если ли у нее номер матери и позвонили по телефону. Однако трубку никто не брал. Тогда было решено вызвать полицию.

Стражи порядка тоже не смогли дозвониться до горе-матери, после чего девочку госпитализировали. Ее мама объявилась лишь на следующий день. Она сама пришла в полицию и рассказала, что оставила ребенка в кафе. При этом женщина вела себя агрессивно и отметила, что не первый раз оставляет дочь в общественных местах и не видит в этом ничего страшного.

Выяснилось также, что Светлана нигде не работает и в последнее время ведет асоциальный образ жизни. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет сайт mk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU