Фестиваль фейерверков пройдет в Братеевском парке

СЕГОДНЯ 14:03 2019-08-15T14:03:41+03:00

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В ближайшие выходные, 17 и 18 августа, в Братеевском каскадном парке состоится международный фестиваль фейерверков «Ростех». В этом году темой ежегодного мероприятия станет театр. Участники из разных стран представят яркие шоу под музыкальное сопровождение из известных театральных постановок.

Церемония открытия фестиваля стартует в субботу в 21:00 с выступления команды из Словакии, которая стала победителем в прошлом году. Помимо этого в состязаниях примут участие команды из России, Италии, Франции, Испании, Португалии, Аргентины, Канады и Пакистана.

Для торжественных церемоний открытия и закрытия были отобраны музыкальные произведения известных отечественных композиторов, созданные для театральных постановок. Съемку фейерверков будут транслировать на экранах, передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.

Отдельная часть программы будет посвящена театральному искусству. В парке организуют мастер-классы для посетителей, а также расскажут о создании театрального костюма.

Помимо этого в рамках фестиваля выступят известные музыканты, среди которых Елка и группа «Браво», Дима Билан и Юлианна Караулова, пишет ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU