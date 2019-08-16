Мужчина, устроивший стрельбу в Котельниках, рассказал, что его толкнуло на такой поступок

СЕГОДНЯ 12:58 2019-08-16T12:58:39+03:00

Только через несколько часов мужчина сдался полиции

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Мужчина, устроивший 15 августа стрельбу в Котельниках, рассказал, что его сподвигло на такой поступок.

В полиции поделились подробностями допроса мужчины. Силовики отмечают, что на контакт он шел крайне неохотно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/726318" frameborder="0"></iframe> Виталий Нюкалов – сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Мужчина признался, раскаивается в содеянном, но искренне недоумевает, что именно он сделал не так и за что будет нести ответственность, ведь никто не убит и не ранен.

Отвечая на вопрос, что заставило его решиться на такой поступок, мужчина предпочел не вдаваться в детали, сообщает телеканал "360".

- Тебе это не нужно знать. Это моя проблема. Я попытался решать сам, - резюмировал стрелок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/726316" frameborder="0"></iframe> Видео допроса стрелка в Котельниках.

Он также отметил, что у него начались проблемы в жизни, которые он пытался решить. Ситуация сложилась таким образом, что справиться с ней самостоятельно стало невозможно.

- Застрелиться хотел. Силы воли не хватило нажать на курок, - пояснил мужчина.

В четверг, 15 августа, вооруженный мужчина вошел в здание, где расположена парикмахерская и ателье. После он потребовал, чтобы все вышли на улицу и выстрелил в потолок. Люди успели покинуть помещение, никто не пострадал.

После стрелок забаррикадировался внутри и сдался прибывшим силовикам.

ИСТОЧНИК KP.RU