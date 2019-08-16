В Подмосковье ликвидировали почти три сотни лесных пожаров

СЕГОДНЯ 16:54 2019-08-16T16:54:50+03:00

В Подмосковье ликвидировано более 280 лесных пожаров с начала сезона Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В пожаротушению было привлечено более трех тысяч человек

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С начала пожароопасного сезона в Московской области было выявлено и ликвидировано 282 лесных возгорания. Как сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Подмосковья, 30 из них были торфяные.

Общая площадь, пройденная огнем, составила 1129,5 гектара. Для тушения пожаров в регионе было привлечено более полутора тысяч единиц техники и более трех тысяч сотрудников спецслужб.

«Ни один из лесных пожаров на территории региона не привел к чрезвычайной ситуации. Таких результатов позволила добиться созданная на территории Московской области четырехуровневая система мониторинга пожарной безопасности в лесах», – отметили в комитете лесного хозяйства.

Добавим, что пожароопасный сезон в лесах Московской области в 2019 году был объявлен 10 апреля. Жителей и гостей регионе попросили быть внимательнее и соблюдать правила пожарной безопасности на природе: не выбрасывать не потушенные окурки, не сжигать мусор и не разводить костры в неположенных местах, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU