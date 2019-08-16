2019-08-16T17:49:55+03:00
Политика

Мэрия Москвы: Отказ организаторов митинга 25 августа от компромисса — мелкий шантаж

Инициаторы акций отказались от предложенных властями условий
Ксения БОГДАНОВА
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Организаторы митинга, планировавшегося в Москве на 25 августа, отказались от его проведения. Об этом сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Ранее инициаторы акции обратились в московскую мэрию и сообщили, что собираются провести в воскресенье 25 августа митинг на внутренней стороне Садового кольце численностью до 100 тысяч человек. Организаторы также намеревались устроить шествие по Бульварному кольцу от Пушкинской площади до проспекта Сахарова. В ответ столичные власти, руководствуясь соображениями безопасности, предложили свои условия.

- При рассмотрении уведомления с учетом значительной численности участников, необходимости обеспечения общественного порядка и безопасности граждан, а также нормального функционирования городских служб и минимизации неудобств для жителей и гостей города организаторам было предложено провести митинг без шествия, на проспекте Академика Сахарова с внешней стороны Садового кольца, где подобные мероприятия неоднократно проводились, а расположение и инфраструктура площадки позволяет безопасно вместить заявленное количество участников, - говорится в сообщении пресс-службы. - Однако заявители отказались от компромисса с властями, потребовав непременно провести митинг у д. 12 по проспекту Академика Сахарова, а не у д. 9. По нашему мнению, за этим решением скрывается мелкий шантаж, а не желание проводить мероприятие.

Напомним, предыдущая согласованная акция в Москве прошла 10 августа на проспекте Сахарова. Согласованный митинг и концерт известных музыкантов собрали около 35 тысяч человек. До этого в Москве проводились несогласованные акции 27 июля и 3 августа. Незаконный митинг 27 июля закончился беспорядками, в результате которых на задержанных участников было заведено несколько уголовных дел.

Акции в российской столице проводятся в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Кандидаты не получили регистрацию из-за нарушений в ходе сбора документов, а также фальсификации подписей избирателей в подписных листах. Так, в ходе проверки Мосгоризбирком обнаружил 106 подписей умерших людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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