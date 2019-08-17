2019-08-17T13:07:26+03:00
Политика

Власти не согласовали проведение автодемонстрации КПРФ 31 августа

Коммунисты собирались проехать по Москве автоколонной из 100 машин
Ксения БОГДАНОВА
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Столичные власти не согласовали акцию КПРФ, которую партия собиралась провести 31 августа. Московский департамент региональной безопасности и противодействия коррупции (ДРБиПК) отклонил проведение автодемонстрации коммунистов, намеревавшихся проехать колонной из 100 машин от проспекта Мира до Воробьевых гор. Причиной отказа послужило отсутствие подходящей площадки для старта, на которой можно было бы разместить сотню автомобилей, а также тот факт, что автоколонна станет помехой для городского транспорта.

- В правительство Москвы 16 августа 2019 г. от Московского городского комитета КПРФ (Н.Зубрилин, П.Щеглов, П.Иванов) поступило уведомление о намерении провести 31 августа демонстрацию с использованием 100 автомобилей (180 человек) с проездом по маршруту от д. 123Б по проспекту Мира, Третьему транспортному кольцу, Воробьевскому шоссе, ул. Косыгина до смотровой площадки на Воробьевых горах, - сообщил в субботу 17 августа первый зам. главы ДРБиПК Василий Олейник. - Указанный в уведомлении скоростной режим - 20 км/ч - движения у 100 автомобилей повлечет нарушение функционирования работы объектов транспортной инфраструктуры, создаст помехи движению транспортных средств, в том числе экстренных служб и городского транспорта, нарушит права граждан, не участвующих в указанном мероприятии. В месте старта демонстрации отсутствует площадка для размещения заявленного количества автомобилей.

Напомним, ранее в Москве прошло несколько митингов. Несогласованная акция оппозиции 27 июля собрала в центре Москвы 3,5 тысяч человек, незаконный митинг 3 августа – около 1,5 тысячи человек. Самой массовой стала согласованная акция на проспекте Сахарова 10 августа: митинг и концерт музыкантов собрали свыше 35 тысяч человек. Акции проводились в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, не прошедшие регистрацию на выборы. В регистрации претендентам было отказано из-за нарушений, обнаруженных в подписных листах. В частности, у отдельных кандидатов были обнаружены подписи умерших людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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