В Москве силовики устроили штурм чайханы, где забаррикадировалась бизнес-леди

СЕГОДНЯ 14:01 2019-08-19T14:01:02+03:00

В Москве полиция взяла штурмом чайхану, где забаррикадировалась бизнес-вумэн с детьми Фото: Иван ВИСЛОВ

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Вот уже десять дней в чайхане "Восток" в районе Марьиной рощи в Москве, живет предпринимательница вместе со своими тремя детьми. Еще 9 августа бизнес-леди Махубахан Хасаджановна заперлась внутри, протестуя против сдачи помещения в аренду.

На протяжении всего времени женщина отказывается пускать сменившего ее арендатора, сообщает телеканал «360».

- Она сказала, что арендатор и собственник, полиция врываются через окна в помещение. Там забаррикадировано же все, дверь входная, – рассказала подруга Махубахан.

Собеседница телеканала также отметила, что в момент спецоперации в здании помимо семьи предпринимательницы находится юрист, который прибыл к своей клиентке для составления искового заявления.

Напомним, 9 августа 2019 года Махубахан Хасаджановна забаррикадировалась вместе с тремя детьми в заведении. Оказалось, что 5 августа она подписала соглашение на субаренду, однако арендатор заявил, что уже сдал здание и выгнал женщину. С 9 августа она начала свою забастовку.

ИСТОЧНИК KP.RU