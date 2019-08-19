Собянин: В Москве появится новая пешеходная улица

СЕГОДНЯ 17:40 2019-08-19T17:40:39+03:00

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Улица Школьная в Таганском районе столицы станет пешеходной. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал во время осмотра работ по комплексному благоустройству города. По словам столичного градоначальника, улица превратиться в красивую пешеходную зону с кафе, ресторанами и магазинами.

- Улицу Школьную много лет пытались сделать пешеходной, - отметил Сергей Собянин. - Важно не только саму улицу облагородить, благоустроить ее, а сделать так, чтобы там была жизнь. Нужно, чтобы первые этажи превратились в ресторанчики, кафе. Сделаем улицу, и я уверен, она заживет. Свой Арбат будет, нисколько не хуже.

Планы превратить Школьную улицу во «второй Арбат» появились у столичных властей еще в 80-х годах. Однако проект так и не был воплощен в жизнь — улица не стала пешеходной, на нее можно было заехать и оставить свой автомобиль. Из-за этого Школьная превратилась в своеобразную улицу-парковку, утратив свой исторический колорит. Теперь, после благоустройства, этот уголок столицы вновь станет уникальной частью малоэтажной Москвы.

Работы по благоустройству начались на Школьной в мае 2019 года. Реконструкция охватывала так же участки Большой и Малой Андроньевских улиц, которые пересекают Школьную, и сквер возле станции метро «Площадь Ильича». За летние месяцы на Школьной появились 145 светильников, стилизованных под исторические фонари, и 68 лавочек. Сейчас завершается капитальный ремонт фасадов 53 зданий. Еще 29 домов будут очищены от грязи и копоти и снова заиграют яркими красками. Появились здесь и зеленые зоны — новые газоны и клумбы, осенью будут высажены деревья, а весной следующего года - кустарники.

Основные работы по благоустройству на Школьной практически завершены, в ближайшие дни закончат облагораживать сквер возле станции метро «Площадь Ильича», а также территории соседних дворов.

ИСТОЧНИК KP.RU