2019-08-20T14:38:36+03:00
Москва

В Москве обновят более 60 тысяч указателей и схем метро перед запуском МЦД

Открытие первых диаметров запланировано на ноябрь
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве готовятся к запуску МЦДВ Москве готовятся к запуску МЦДФото: Михаил ФРОЛОВ
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Перед запуском Московских центральных диаметров (МЦД) в метро обновят указатели и схемы, новые линии на них будут выделены яркими цветами. Маршруты будут обозначены латинской буквой D и номером.

«Всего к открытию нового вида общественного транспорта в метрополитене заменят более 60 тысяч элементов навигации. На схемах линий метро и МЦК в вагонах и на платформах появятся маршруты диаметров, а на разводящих указателях (с их помощью можно узнать, в какую сторону идти к нужному выходу) — информация о пересадках на МЦД», — цитирует сообщение пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы РИАМО.

Запуск первых двух диаметров запланирован на ноябрь 2019 года. Ожидается, что благодаря этому общественный транспорт стане доступнее для 3,7 миллиона жителей Москвы. Первые сквозные маршруты соединят 45 районов города, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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