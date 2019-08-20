2019-08-20T15:20:11+03:00
Москва

Готовность школьных автобусов к учебному году проверили в Подмосковье

Почти все автобусы соответствуют требованиям
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье проверили готовность школьных автобусов к новому учебному году. Фото: архив "КП"В Подмосковье проверили готовность школьных автобусов к новому учебному году. Фото: архив "КП"
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В 37 муниципалитетах Московской области прошла проверка транспорта для школьников. В рамках нее специалисты проверили готовность 300 автобусов к началу учебного года. Об этом рассказали в пресс-службе областного Минтранса.

«Было проинспектировано триста школьных автобусов, из них тридцать два транспортных средства не в полном объеме соответствуют требованиям ГОСТ к перевозке детей. Это автобусы в пяти городских округах: Балашиха, Богородский, Домодедово, Мытищи и Каширский», - цитирует слова руководителя ведомства Алексея Гержика интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Все выявленные нарушения должны будут устранить до 1 сентября. Кроме того, в Одинцово еще не заключен договор с транспортными компаниями, этот недочет также планируется урегулировать в ближайшее время.

В число наиболее распространенных нарушений входят неисправные ремни безопасности и отсутствие поручней в проходе, кроме того пока еще не все автобусы выкрашены в желтый цвет, как того требуют правила, пишет РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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