2019-08-20T17:00:10+03:00
Общество

Москва отпразднует День города 7 и 8 сентября

В день рождения в столице пройдет более 250 праздничных программ
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
В городе пройдет более 250 культурных и развлекательных программВ городе пройдет более 250 культурных и развлекательных программФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

День города в Москве в этом году будет отмечаться 7 и 8 сентября. Праздничные мероприятия охватят все округа столицы: в городе пройдет более 250 культурных и развлекательных программ.

- В этом году столица отметит свой 872-й День рождения. Программа празднования была составлена с учетом мнения москвичей, принявших участие в голосовании в системе «Активный гражданин». Всего проголосовали 353,8 тыс. человек, - сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания столичного правительства под председательством мэра Москвы Сергея Собянина.

День города торжественно стартует 7 сентября на ВДНХ — в этом году главному выставочному комплексу страны исполняется 80 лет. Отмечать его юбилей столица продолжит на Тверской улице: именно здесь разместится центральная праздничная площадка Дня города. На Тверской появятся четыре тематических зоны, посвященных ВДНХ. Взрослых и маленьких москвичей приглашают принять участие в увлекательных мастер-классах: занятия посвящены профессиям, представленным в «Технограде» и в Парке ремесел на ВДНХ.

Праздник развернется и на других популярных площадках в центре Москвы. Концерты классической музыки прозвучат у Храма Христа Спасителя, в усадьбах «Кусково» и «Царицыно». В «Музеоне» гостей Дня города ждет модное дефиле, в Измайловском парке — рок-фестиваль. На Арбате пройдут концерты и поэтические чтения, в Екатерининском парке — развлекательные мероприятия для взрослых и детей, в том числе танцевальные мастер-классы и уроки актерского мастерства. А на Цветном бульваре пройдет благотворительный фестиваль «Добрая Москва», на котором можно будет купить товары, сделанные руками подопечных благотворительных фондов.

По традиции вечером 7 сентября небо над Москвой озариться праздничным фейерверком.

- В 21:00 на 13 площадках в городе и 18 площадках в парках прогремят залпы салюта, - рассказали в мэрии. - На трех площадках в акватории Москвы-реки (Москворецкая, Лужнецкая, Коломенская набережные) зрителей ждут зрелищные фейерверки, запуск которых будет произведен с барж.

В честь Дня города столичные музеи Департамента культуры Москвы 7 и 8 сентября можно будет посетить бесплатно. Подробная программа Дня города опубликована на сайте Мэрии Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Готовность школьных автобусов к учебному году проверили в Подмосковье
В Москве обновят более 60 тысяч указателей и схем метро перед запуском МЦД
Погода в Москве на 20 августа 2019 года: воздух прогреется до +28
Собянин: В Москве появится новая пешеходная улица
Четыре человека попали в больницу после аварии в Подмосковье
В московских библиотеках появятся «умные полки»
В Москве силовики устроили штурм чайханы, где забаррикадировалась бизнес-леди
Пожар на заводе «Альтаир» в Москве потушен: горел склад резины
Погода в Москве на 19 августа 2019 года: +25 и без осадков
Власти не согласовали проведение автодемонстрации КПРФ 31 августа
У безработного в Подмосковье украли часы и ювелирные изделия на 40 миллионов рублей
Мэрия Москвы: Отказ организаторов митинга 25 августа от компромисса — мелкий шантаж
В Подмосковье ликвидировали почти три сотни лесных пожаров
В Москве спилили знаменитое дерево из "Бригады"
В Москве открылись шесть зон отдыха для купания
В парке «Северное Тушино» покажут попугаев и змею из Московского зоопарка
В Подмосковье ребенок погиб, упав в водосточную канаву
Разрабатывать проект Бирюлевской линии метро начнут с 2020 года