Доктор Мясников стал самым популярным лектором проекта «Здоровая Москва»

СЕГОДНЯ 12:16 2019-08-21T12:29:07+03:00

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Известный врач, теле- и радиоведущий Александр Мясников стал самым популярным лектором проекта «Здоровая Москва». Лекция доктора, которая прошла 20 августа в парке «Митино», собрала рекордное число слушателей. Об этом в среду сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

- Уже вторая лекция подряд Александра Мясникова проходит с аншлагом: ее посетили более 300 человек. Всего лекторий «Здоровой Москвы» с момента запуска в конце июня собрал более 6 тыс. слушателей, а общее число посещений всех занятий проекта превышает 150 тыс, - рассказали в департаменте.

Во время лекции Александр Мясников поделился со слушателями секретами правильного питания и здорового образа жизни. По словам доктора, залог здоровья — это, в первую очередь, отказ от фаст-фуда и полуфабрикатов. В рационе также необходимо ограничить выпечку и сладости. И главное — побольше двигаться.

Доктор Мясников рассказал и о других принципах здорового образа жизни. Прежде всего, это профилактика: нужно систематически следить за своим самочувствием и предупреждать факторы, угрожающие здоровью. В группе риска - повышенное давление, высокий уровень холестерина, избыточный вес, алкоголь, курение, неправильное питание, недостаток движения и стресс.

В прошлый раз, на лекции в парке «Митино» 15 августа, доктор Мясников рассказал о пользе профилактики заболеваний. Выступление телеведущего тогда собрало 270 человек.

Интересные и полезные лекции о здоровом образе жизни проходят каждый день в 13 парках столицы. С начала запуска проекта врачи и эксперты провед уже 600 лекций. Следующая пройдет 21 августа в парке «Олимпийской деревни»: лекцию «ЗОЖ: краткий курс здоровой жизни, или с чем его не едят!» прочитает Полина Киценко, известный блогер и основатель сети фитнес-клубов.

Расписание ближайших лекций лектория "Здоровая Москва" можно посмотреть на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU