В Подмосковье под колесами поезда погибла девушка

СЕГОДНЯ 15:19 2019-08-21T15:19:58+03:00

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В среду, 21 августа, в Московской области поезд насмерть сбил молодую девушку. Инцидент произошел на одной из станций Курского направления Московской железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе управления транспортной полиции по ЦФО.

Согласно последний данным чрезвычайное происшествие случилось на станции Львовская в подмосковном Подольске. Установлено, что поезд сообщением Кривой Рог – Москва совершил наезд на девушку 1999 года рождения, из-за чего она получила серьезные травмы, передает Москва 24.

На место происшествия экстренно была вызвана медицинская бригада, однако врачи смогли лишь констатировать смерть девушки. В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка. Транспортной полиции предстоит установиться все причины и обстоятельства дорожного происшествия, передает сайт argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU