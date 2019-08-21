На благоустройство Балашихи выделят 260 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:49 2019-08-21T15:49:14+03:00

За эти деньги в городе построят школу и облагородят общественные территории

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На благоустройство подмосковной Балашихи направят 260 миллионов рублей. За эти деньги приведут в порядок общественные территории и построят школу.

Чтобы изыскать средства, городской совет депутатов Балашихи внес изменения в бюджет муниципального образования на текущий год. Увеличение произошло, в том числе за счет субвенций и субсидий из федерального и регионального бюджетов.

- Планируем направить дополнительные средства на благоустройство бульвара перед музеем ПВО в бывшем военном городке - микрорайоне Заря, парка в микрорайоне Никольско-Архангельский, на создание ледовой площадки в парке «Пехорка», центра управления регионом, - сообщил телеканалу «360» председатель Совета депутатов городского округа Геннадий Попов.

Кроме того, дополнительные средств будут направлены на софинансирование строительства школы на шоссе Энтузиастов и на подключение к инженерным системам пристройки школы № 8 в микрорайоне Южное Кучино.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года в Московской области планируется благоустроить еще десять набережных. Объекты, где запланированы работы, расположены в Бронницах, Дубне, Красногорске и других муниципалитетах.

ИСТОЧНИК KP.RU