Более 20 дорог отремонтировали в Жуковском к МАКС -2019

СЕГОДНЯ 18:05 2019-08-21T18:06:04+03:00

В этом году выставка пройдет в 14 раз

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С 27 августа в подмосковном Жуковском начнет работать Международный авиационно-космический салон. Выставка будет организована в 14 раз и к проведению готовятся не только участники, но и местные власти.

Чтобы не возникало сложностей с подъездами к площадке, было отремонтировано более двадцати дорог местного значения. Об этом сообщили в Минтрансе.

- Всего было отремонтировано девять региональных и 14 муниципальных дорог общей протяженностью свыше 37 километров, - сообщил глава ведомства Алексей Гержик.

На 34 дорогах восстановили более 23 километров разметки, нанесли новую разметку на 16 пешеходных переходах, помыли и покрасили более 60 остановок. Помимо больших объектов, «латали» ямы, приводили в порядок обочины, сообщает интернет-газета «Подмосковье сегодня».

Кстати, гостям авиасалона в этом году предложат прокатиться на вертолетном такси. На площадке всем желающим предложат продегустировать бортовую кухню, посмотреть выступления пилотажных групп и новейшее оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU