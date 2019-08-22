2019-08-22T07:09:04+03:00
Общество

Погода в Москве на 22 августа 2019 года: по-прежнему тепло, но с дождем

Синоптики дали знать, какой будет погода в Москве на 22 августа 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В столице будет тепло как минимум до сентябряВ столице будет тепло как минимум до сентябряФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Погода в Москве на 22 августа 2019 года будет облачной с прояснениями. В городе по-прежнему тепло - температура воздуха днем окажется в районе +23..+25 градусов - местами ожидается небольшой дождь.

Также возможны сильные порывы ветра. Средняя скорость воздушных потоков западного направления составит 5-10 метров в секунду, а максимальная - около 15 м/с. Атмосферное давление повышенное - 753 миллиметра ртутного столба.

Согласно данным Гидрометцентра России, такая погода продержится не только до конца недели, но и как минимум еще несколько дней после. В воскресенье и во вторник также возможны небольшие дожди, но в целом в Москве будет сухо.

Сайт kp.ru писал, что, согласно данным синоптиков, тепло пробудет в столице по меньшей мере до сентября. Да и первый осенний месяц, скорее всего, будет солнечным и согревающим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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