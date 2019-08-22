2019-08-22T15:13:30+03:00
Москва

Все сельзозмашины Подмосковья планируется оборудовать GPS-навигаторами

Это поможет повысить урожайность и сэкономить топливо
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Подмосковную сельхозтехнику оснастят GPS-навигаторамиПодмосковную сельхозтехнику оснастят GPS-навигаторами
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Весь парк сельскохозяйственной техники в Московской области планируется оборудовать GPS-навигаторами. Об этом сообщил глава регионального Минсельхоза Андрей Разин. Он добавил, что в Подмосковье уже сейчас начинает использоваться техника с навигацией.

«Порядка 20% территорий обрабатывает техника, оснащенная GPS-оборудованием. В перспективе показатель следует увеличить до 100%», - отметил Разин.

Министр отметил, что такие технологии существенно помогают бизнесу экономить. Благодаря системе навигации удается минимизировать затраты на удобрения и семена и при этом повысить урожайность, передает РИАМО со ссылкой на портал регионального правительства.

Помимо этого технологии точечного земледелия помогают экономить топливо.

«Экономия топлива для хозяйств, внедривших удаленные системы наблюдения, составляет до 30%», - подчеркнул министр.

По словам Разина, подобные технологии помогут и специалистам министерства: так они могут вести мониторинг техники и не тратить время на выездные проверки, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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