На выходных закроют для движения Лефортовский тоннель

СЕГОДНЯ 17:51 2019-08-22T17:51:55+03:00

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Большой ремонт ждет на предстоящих выходных Лефортовский тоннель. В круглосуточном режиме тут будут работать бригады дорожников. Новый асфальт обещают уложить в срок.

- Полное перекрытие будет действовать с 22:00 пятницы 23 августа до 6:00 понедельника 26 августа. Оно коснется участка на внешней стороне ТТК – от Нижегородской эстакады до Спартаковской площади и участка на внутренней стороне ТТК – от Спартаковской площади до Нижегородской эстакады, - предупредили в пресс-службе мэрии.

Водителям стоит заранее планировать маршруты объезда.

Тем временем про прогнозам, на предстоящих выходных в Москве ожидаются пробки до 8 баллов. Причина не только в перекрытиях, но и в ожидаемом увеличении трафика машин, связанного с началом учебного года. Москвичи поедут в крупные торговые центры и магазины. В ГИБДД рекомендуют по-возможности пользоваться общественным транспортом.

ИСТОЧНИК KP.RU